إنقلاب عسكري في مالي.. المتمردون يعتقلون رئيسيّ البلاد والحكومة وعدد من الوزراء.. وتدخل عاجل من ماكرون

أفادت وسائل إعلامية بأن المتمردين في مالي قاموا باعتقال الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس حكومته سوميلو بوييي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لها قولها إن جنوداً متمردين اعتقلوا الرئيس أبو بكر كيتا.

وذكرت وكال "فرانس برس" نقلاً عن أحد قادة التمرد أنه تم اعتقال كيتا ورئيس وزراءه.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن جنوداً ماليين شرعوا فيما يبدو أنها "محاولة تمرد"، حيث اعتقلوا عدداً من كبار ضباط الجيش والمسئولين.

وفي العاصمة المالية باماكو، فر موظفو الحكومة من مكاتبهم حيث بدأ مسلحون في اعتقال مسئولين بمن فيهم وزير المالية في البلاد عبد الله دافي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر متطابقة، أن تمرداً قد حدث في قاعدة "كاتي" العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة، فيما قال مصدر آخر إنه تم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة.

وقال مصدر عسكري للوكالة، إنه "تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث".

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وأكد أن الصورة لم تتضح حتى الآن، وقال "من المستحيل الآن الحصول على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية".

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "نوفوستي"، إن وحدات جيش مالي التي تمردت في قاعدة بمنطقة كاتي بالقرب من العاصمة باماكو، ألقت القبض على عدد من الوزراء والضباط.

وفي وقت سابق، أكدت سفارات النرويج وفرنسا وإسبانيا، المعلومات عن التمرد في القوات المسلحة لجمهورية مالي.

ونقلت "رويترز" عن السفارة النرويجية في مالي، تأكيدها أن وحدات الجيش الموجودة في ضواحي عاصمة البلاد باماكو تمردت.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته لمحاولة التمرد المستمرة في مالي.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن ماكرون تحدث هاتفياً مع كيتا وعدد من زعماء ساحل العاج والسنغال والنيجر، أي الدول المجاورة لمالي، مشدداً على دعم جهود الوساطة في هذا البلد الذي يشهد أزمة متفجرة منذ أشهر.

وتشهد مالي منذ عدة أشهر مظاهرات مناهضة للحكومة دعت إلى استقالة الرئيس أبو بكر كيتا.