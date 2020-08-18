أعلن السودان عن تطلعه لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث إنه "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل"، مضيفاً: "لا ننفي وجود اتصالات" بين البلدين.
وأشار صادق إلى أن السودان وإسرائيل "سيجنيان فوائد وثماراً من عقد اتفاق سلام."
وتابع أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.
وأشاد المتحدث بخطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفاً إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".
من جانبه، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي على إعلان السودان التطلع للتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن "إسرائيل والسودان والمنطقة كلّها سيكسبون من اتفاق سلام، وسيتمكنون من بناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.
وأضاف نتنياهو: "سنعمل كل ما يتطلبه الأمر لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الإمارات.. السودان يتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل.. ونتنياهو يعلّق: «المنطقة كلها ستربح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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