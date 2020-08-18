إثيوبيا.. آبي أحمد يطيح بوزير الدفاع و 9 مسئولين كبار

أقال ريس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كلًا من وزير الدفاع ليما ميجيرسا، ونائب عمدة أديس أبابا تاكيلي أوما.

وذكرت وسائل إعلامية أن آبي أحمد قرر الإطاحة بوزير الدفاع وعمدة أديس أبابا، وذلك في تعديل وزاري ضخم أُعلن عنه الثلاثاء، وشمل تعيين عشرات الأفراد في مناصب مختلفة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، فإن مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد أصدر بياناً اليوم، جاء فيه إنه تمت إقالة وزير الدفاع ليما ميجيرسا وعُيّن بدلًا منه كينيا ياديتا، رئيس السلام والأمن السابق في ولاية أوروميا الإقليمية.

يأتي هذا بعد 5 أيام من وضع ميجيرسا، المُقرّب من رئيس الوزراء الإثيوبي، قيد الإقامة الجبرية.

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وأشارت وسائل الإعلامية إلى أنه تم تحديد إقامة ميجيريسا بمنزله "من أجل سلامته الشخصية".

وكان قد تم الإعلان عن تجميد عضوية ميجيرسا باللجنة المركزية لحزب "الازدهار" لأنه "لم يقم بمسئولياته على الوجه المطلوب"، وذلك على خلفية الاحتجاجات الدموية التي أعقبت حادث مقتل المغني هاشالو هونديسا.

وتوتّرت ميجيرسا وآبي أحمد، بعدما عارض وانتقد تحرّك الأخير لتفكيك الائتلاف الحاكم السابق، "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي"، من أجل تشكيل حزب "الازدهار" الحالي.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أقال تسعة مسئولين كبار من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.