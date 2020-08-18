خطوة أولى للتوصل إلى اتفاق.. الري تعلن تفاصيل اجتماع سد النهضة

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اليوم الأول بعد استئناف مفاوضات سد النهضة.

وقالت وزارة الري، في بيان لها اليوم، إنه بناءاً على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الإجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عُقد 16 أغسطس 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم عقد اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالًا لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت وزارة الري في بيانها أن الوزراء تباحثوا حول النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالي حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.