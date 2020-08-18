رئيس بيلاروسيا: المعارضة تريد السلطة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







قال ألكسندر لوكاشنكو إن المعارضة البلاروسية تسعى إلى إطاحته والاستيلاء على السلطة وقطع الجسور مع روسيا، فيما نفت المعارضة ماريا كوليسنيكوفا أي نية لإلغاء الاتفاقات المبرمة بين بلادها وروسيا.

مينسك: اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الثلاثاء المعارضة بالسعي الى الاستيلاء على السلطة وذلك في اليوم العاشر من التظاهرات والاضرابات الواسعة النطاق احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس.

وقال لوكاشنكو أمام مجلس الأمن الوطني إن "المجلس التنسيقي" الذي أسسته المعارضة للتشجيع على انتقال سياسي، يريد تسلم السلطة"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية "بلتا". وأضاف: "لا يطالب إلا بان ننقل السلطة اليه. نعتبر ذلك محاولة للاستيلاء على السلطة مع كل العواقب الناتجة منه".

Advertisements

واتهم أيضًا المعارضة بالسعي الى قطع الجسور مع روسيا، الحليف الرئيسي والشريك الاقتصادي لبيلاروسيا، التي قدمت حتى الان دعمًا حذرًا للرئيس البيلاروسي.

ونفت إحدى شخصيات المعارضة ماريا كوليسنيكوفا على الفور في حديث لوكالة انترفاكس أي رغبة في وقف العمل بالاتفاقات المبرمة بين مينسك وموسكو في حال وصول المعارضة الى السلطة. وقالت: "نعتبر مزاعم لوكاشنكو بانها محاولة تلاعب وخداع".

ومنذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 أغسطس، تتزايد الضغوط على الرئيس الكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994. وقد أعلن فوزه بنسبة 80 في المئة من الأصوات ويواجه تظاهرات يومية وحركة إضراب تطاول صناعات حيوية لاقتصاد البلاد بشكل متزايد.