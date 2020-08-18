شكرا لقرائتكم خبر عن فيتش تتوقع 3% نموا إيجابيا في مصر عام 2021/2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أوضح من خلاله أن مؤسسة فيتش تبنت في تقرير المخاطر الصادر في أغسطس 2020، نظرة مستقبلية متفائلة تجاه مصر، بخلاف ما توقعته لمعظم الأسواق الناشئة، خاصة مع ارتفاع معدل نموها الاقتصادي من 2.6% خلال العام المالي 2019/ 2020 إلى 3% خلال العام المالي 2020/ 2021.

وأوضح الإنفوجراف أن مؤسسة فيتش قالت إن مصر ستحقق معدل نمو إيجابى بنحو 3% عام 2021/2020 مما سيجعلها من الأسواق الناشئة القليلة الرئيسية فى العالم التى ستتجنب الانكماش مثل الصين وفيتنام

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‎وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠، وأوضح الإنفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020 .