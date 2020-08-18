شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يشيد بتحمل النواب "الطلقات" من الشارع من أجل الإصلاح والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان تحمل علي عاتقه إقرار كافة التشريعات اللازمة من أجل إحداث الإصلاح والتطوير في منظومة المالية، بما ينصب في صالح المواطن.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء التي شهدت مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، موجها حديثه إلي وزير المالية الدكتور محمد معيط، " أنت بتاخذ القانون وتمشي لكن النواب يتلقون الطلقات، احنا بنشتغل في الشارع ونواجه الجماهير، و كل اللي غلط في شيء، يمسك الناس في النائب، مع ذلك تحملنا بصدر رحب كل ذلك من أجل الإصلاح والتطوير في منظومة المالية".

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وشدد الدكتور علي عبد العال علي حرص المجلس عدم خروج أي قانون يشوبه عدم الدستورية، بقولها : مش عايز قانون مالي يضرب بعدم الدستورية"، واضاف ممازحا وزير المالية : نصف القوانين التي أقرها المجلس مالية".

من جانبه أكد وزير المالية محمد معيط، أن حجم التحديث والتطوير في التشريعات يساعد في تحسين بيئة العمل، وأمر اشادت به المنظمات الدولية مضيفاً : " لما مصر تكون بتطبيق قانون الجمارك منذ 57 سنه هذا أمر مستحيل، كذا الإجراءات الضريبية لأول مرة سيشهد فصل بين السياسات والقانون الضريبي".