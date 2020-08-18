شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقسيم الدوائر الانتخابية للقائمة بمجلس النواب المقبل بعد موافقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء نهائيا علي مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك أغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفى هذا الصدد، ننشر دوائر القائمة بقانون تقسيم دوائر مجلس النواب...

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الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية ، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد.

الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

الدائرة الرابعة والأخيرة "قطاع غرب الدلتا" تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.