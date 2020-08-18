شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يداعب النواب: "لو دخلتوا الامتحان في القوانين المكملة للدستور هتنجحوا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي شهدت الموافقة النهائية على عدد من التشريعات التي تتطلب أغلبية الثلثين، بقوله: "أنتم أصبحتم أساتذة في القوانين المكملة للدستور".
وأضاف عبد العال، -خلال الجلسة العامة موجها حديثه إلي النواب : " لو دخلتوا الامتحان في القوانين المكملة للدستور هتنجحوا".
وكانت الجلسة العامة قد شهدت الموافقة النهائية علي عدد من مشروعات القوانين نهائيا بأغلبية الثلثين، ومنها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
ب المادة الأولي، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه.
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد علي 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
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