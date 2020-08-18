وزير التموين يلتقي رئيس منظومة الصناعات السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، مع الفريق أول الوزير ميرغني إدريس سليمان، رئيس منظومة الصناعات السودانية والوفد المرافق له، لمتابعة التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات الغذائية وعلى رأسها ملف توفير اللحوم الحية من جانب شركة اتجاهات السودانية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضحت وزارة التموين في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم توريد قرابة 400 ألف رأس عجول إلى الأسواق المصرية، مما أسهمت في توفير اللحوم الحمراء، والتي تعد من السلع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وكذلك تحقيق استقرار أسعار اللحوم بالأسواق المصرية.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالنفع على البلدين في مجال منظومة اللحوم والتبادل السلعي، حيث سيقوم الجانب السوداني بالمساهمة في تطوير منافذ توزيع اللحوم التابعة للشركة القابضة، وكذلك عمل مصانع تابعة لشركة اللحوم التابعة للشركة القابضة لعمل المصنعات لطرحها بالسوق المحلي وفتح أسواق لدول أخرى عبر مصر.

ونوهت إلى أنه تمت الاستفادة من الدور الهام الذي تقوم به شركة جنوب الوادي للتنمية من خلال المجزر الآلى الذى تم تشغيله مؤخراً وتم التعاقد بين شركة جنوب الوادي وشركة اتجاهات للقيام بعلميات الذبح للعجول والماشية والواردة من السودان، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية، ويذكر أن هذا المجزر من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن.

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وأكدت أن كل ذلك من شأنه تحقيق الأمن الغذائي لشعب وادي النيل، ومن ناحية أخرى تم الاتفاق من حيث المبدأ على دراسة استغلال الأراضي الزراعية المتاحة بالسودان لزراعة العباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية مما يساهم في توفير زيوت الطعام للسوق المصري ويحد من الاستيراد.

وأكد كل من المصيلحي والميرغني بأن هناك تعاون إيجابي واستراتيجي بين البلدين وباتت الآفاق أرحب بكثير في مجال الصناعات الغذائية والأمن الغذائي لشعب وادي النيل.

وأكدت وزارة التموين، أن تلك العلاقة الراسخة بدأت في عام 2014، وتوجت بتوقيع عقد استراتيجي في عام 2016 لعدد 800 ألف رأس عجل سوداني بقيمة تفوق مليار دولار.