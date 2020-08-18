موريشيوس تعتقل ربان السفينة اليابانية المتسبب في تسرب نفطي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت شرطة موريشيوس، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على قبطان سفينة بضائع يابانية جنحت قبالة سواحل البلاد متسببة في تسرب نفطي مدمر، في واحدة من أكثر البيئات البحرية نقاء في العالم، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقال مفتش الشرطة سيفا كوثين لرويترز "ألقينا القبض على ربان السفينة وأحد أفراد طاقمها. وبعد أن استمعت المحكمة إليهما رفضت الإفراج عنهما بكفالة وما زالا قيد الاحتجاز".

وكانت السفينة "إم في واكاشيو" ارتطمت بشعاب مرجانية قبالة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في 25 يوليو الماضي، وبدأ تسرب نفطي في السادس من أغسطس آب، مما دعا الحكومة لإعلان حالة طوارئ بيئية في اليوم التالي.

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وانتشر التسرب النفطي على مساحة شاسعة من الشعاب المرجانية والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض فيما وصفه بعض العلماء بأسوأ كارثة بيئية في البلاد. وتمكنت أطقم الطوارئ من إزالة معظم النفط المتبقي قبل أن تنشطر السفينة يوم السبت.

وقال مسؤول بحري على اطلاع بالواقعة، طلب عدم نشر اسمه، لرويترز إن خفر سواحل موريشيوس حاول الوصول إلى السفينة مرارا للتحذير من أن مسارها خطير لكنه لم يتلق رد.

وقال المسؤول "المسار الذي تم تحديده قبل الاصطدام بخمسة أيام كان خطأ ومن المفترض أن نظام الملاحة بالسفينة أنذر الطاقم بذلك ويبدو أن الطاقم تجاهله. كما أن السفينة لم ترسل رسالة استغاثة (عندما جنحت) ولم ترد على محاولات خفر السواحل للتواصل معها".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطاقم كان يقيم حفل عيد ميلاد بالسفينة. ورفض كوثين والمسؤول التعليق على هذه التقارير لكن المسؤول قال إن فحص الصندوق الأسود للسفينة ربما يكشف صحة هذا.