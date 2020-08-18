حبس المتهمة بخنق رضيعتها وإلقاء جثتها في القمامة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:
قررت نيابة ديرب نجم العامة، تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس الأم المتهمة بخنق طفلتها الرضيعة بقطعة شاش، وإلقائها بمكب قمامة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بعثور أحد النباشين على جثة رضيعة حديثة الولادة، مخنوقة بقطعة شاش أبيض؛ وذلك أثناء نبشه في القمامة بديرب نجم.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "ديرب نجم" المركزي، والتحفظ عليها، بينما ألقت الشرطة القبض على الأم المتهمة بارتكاب الواقعة، وأحالتها للنيابة العامة، التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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