مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي: لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، في انقلاب سيارة بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد. تلقى مدير الأمن اللواء محمد توفيق إخطارًا من قسم شرطة النجدة بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام. تبين انقلاب سيارة نقل في منطقة شرق العوينات أسفر عن مصرع مهران تامر مهران - 43 سنة، وإصابة فوزي محمد خليفة - 34 سنة. جرى نقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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