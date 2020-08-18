الصحة العراقية: تسجيل 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم /الثلاثاء/، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 2895 حالة فى البلاد.

وذكرت الوزارة- فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أنه "تم فحص 20772 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق هذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنمإذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق 1325103 نمإذج".

وأضافت أن عدد الوفيات الجديدة بألفيروس تقدر بـ82 حالة؛ ليصل بذلك عدد الإصابات إلى 184 ألفًا و709 حالات، وإجمإلى عدد الوفيات إلى 6036 حالة. الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أنه "تم فحص 20772 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق هذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلى للنمإذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق 1325103 نمإذج".وأضافت أن عدد الوفيات الجديدة بألفيروس تقدر بـ82 حالة؛ ليصل بذلك عدد الإصابات إلى 184 ألفًا و709 حالات، وإجمإلى عدد الوفيات إلى 6036 حالة.

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