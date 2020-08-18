كوريا الجنوبية: الحكومة تحظر التجمعات والأنشطة في سول منعا لتفشي كورونا

قررت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي؛ إذ حظرت التجمعات وجميع الأنشطة الأخرى في العاصمة سول، باستثناء خدمات العبادة المقامة عن بعد ابتداءً من غدٍ الأربعاء.

وأعلن رئيس الوزراء جيونج سيه-كيون، في بيان اليوم، عن قرار الحكومة بتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في سول والمناطق المحيطة بها من أجل الاحتواء

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السريع لانتشار فيروس كورونا المستجد في تلك المناطق، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأكد أنَّ سرعة انتشار كورونا تثير المخاوف من احتمال تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن البلاد تمر بمرحلة حرجة في احتواء انتشار الفيروس، مُحذرًا: "إذا

لم نتمكن من استعادة السيطرة على شبكة الحجر الصحي الآن فلن يكون لدينا خيار سوى النظر في رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث".

ودعا جيونج، المواطنين إلى التعاون الوثيق مع جهود الحكومة للحد من انتشار "كورونا"، قائلًا: "يُرجَى البقاء في المنازل قدر الإمكان باستثناء حالات الخروج الأساسية مثل الذهاب إلى العمل والإياب منه، مع أهمية استشعار الخوف من الإصابة بكورونا في أي وقت وفي أي مكان".