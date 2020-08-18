قررت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي؛ إذ حظرت التجمعات وجميع الأنشطة الأخرى في العاصمة سول، باستثناء خدمات العبادة المقامة عن بعد ابتداءً من غدٍ الأربعاء.
وأعلن رئيس الوزراء جيونج سيه-كيون، في بيان اليوم، عن قرار الحكومة بتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في سول والمناطق المحيطة بها من أجل الاحتواء
وأكد أنَّ سرعة انتشار كورونا تثير المخاوف من احتمال تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن البلاد تمر بمرحلة حرجة في احتواء انتشار الفيروس، مُحذرًا: "إذالم نتمكن من استعادة السيطرة على شبكة الحجر الصحي الآن فلن يكون لدينا خيار سوى النظر في رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثالث".
ودعا جيونج، المواطنين إلى التعاون الوثيق مع جهود الحكومة للحد من انتشار "كورونا"، قائلًا: "يُرجَى البقاء في المنازل قدر الإمكان باستثناء حالات الخروج الأساسية مثل الذهاب إلى العمل والإياب منه، مع أهمية استشعار الخوف من الإصابة بكورونا في أي وقت وفي أي مكان".
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: الحكومة تحظر التجمعات والأنشطة في سول منعا لتفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.