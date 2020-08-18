إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 39 ألفا في الجزائر.. و1391 حالة وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 39 ألفا و444 مصابا، و1391 حالة وفاة.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 419 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة
وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب كورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.
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