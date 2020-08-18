وزير الصحة الإماراتى: زيادة أعداد المصابين بكورونا تدعو للقلق

قال وزير الصحة الإماراتى، اليوم الثلاثاء، إن زيادة فى أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين تدعو للقلق وقد تنذر بزيادات أخرى فى المستقبل القريب.
وقالت الحكومة، إن الإمارات سجلت 365 حالة إصابة جديدة وحالتى وفاة بالمرض فى الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى البلد الخليجى منذ بداية الوباء إلى 64906حالة إصابة و366 وفاة.
وبلغت حالات الإصابة اليومية بالفيروس ذروتها فى الإمارات فى منتصف مايو، لكن الدولة شهدت زيادات على فترات متقطعة منذ ذلك الحين على الرغم من الاتجاه العام لتراجع الحالات.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 63.300 حالة، مقابل شفاء 230 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 56.245، واستقرار حالات الوفاة عند 356 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.
وكانت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان فى الإمارات أعلنت عن إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة بدءاً من غد الأحد وحتى إشعار آخر، وفق ضوابط تشمل ضرورة إتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة، حسب التعميم الصادر بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها لمرحلة إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين وأماكن تقديم الشيشة.
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