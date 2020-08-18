900 ألف اختبار للكشف عن بفيروس كورونا خلال يوم واحد بالهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، إجراء نحو 900 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم مسجل منذ بداية تفشي الفيروس.
مشيرة إلى أن إجمالي الاختبارات التي تم إجراؤها منذ بداية الأزمة بلغت نحو 31 مليونا، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ظلت بقيت معدلات إيجابية الإصابة منخفضة، إذ ثبتت إيجابية 81ر8% من اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس أمس الإثنين، أي أقل من المتوسط الأسبوعي، والذي يبلغ 84ر8%".
وقالت وزارة الصحة الهندية، في بيان أصدرته اليوم ونقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) على موقعها الإلكتروني، "إن السلطات الصحية أجرت أمس 899 ألفا و864 اختبارا للكشف عن الفيروس،
وسجلت السلطات الصحية في الهند، والتي تعد إحدى أكثر دول العالم تضررا من الفيروس، أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما رصدت تعافي أكثر من 57 ألفا خلال نفس المدة.. وبلغت الإصابات المؤكدة حتى اليوم أكثر من مليونين و702 ألف حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 51 ألفا و797 حالة، وذلك بعد تسجيل 876 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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