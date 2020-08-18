وزير الطاقة الروسي يواصل عمله رغم إصابته بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 5 ساعات

يواصل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عمله رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد .

ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين قوله، الثلاثاء، إن الفحوص أثبتت إصابة نوفاك بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الطاقة الروسية إن الوزير سيشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة”أوبك+” عبر الاتصال المرئي، رغم ثبوت إصابته بالفيروس.

وقالت متحدثة باسم الوزارة “الوزير بخير. لا يعاني أي أعراض”.

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وأصاب فيروس كورونا عددا من المسؤولين الروس، بينهم دميتري بسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتن، إلى جانب ميشوستين، وتماثل الاثنان للشفاء.

وتقترب إصابات فيروس كورونا في روسيا من عتبة المليون إصابة، على الرغم من إعلان موسكو قبل أيام بدء إنتاج أول لقاح معتمد يكافح الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد 19”.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل 4 آلاف و892 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 690 إصابة فى العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد حتى الآن إلى 927 ألفا و745 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى البلاد، فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية – بأنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى 83 إقليما فى روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة فى 85 إقليما إلى 927 ألفا و745 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر فى عدد الإصابات حيث بلغ 690 ثم مدينة سان بطرسبورج بعدد 159 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.