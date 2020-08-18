كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا: الحكم في قضية الحريري خطوة نحو العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية إن الحكم في قضية الحريري خطوة نحو العدالة ولا بد من محاسبة من ارتكبوا مثل هذه الفظائع.

وأضاف جيمس كليفرلي وزير الدولة، "إن إدانة عضو في حزب الله بالتآمر لقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 هي خطوة نحو تحقيق العدالة".

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"حكم اليوم هو خطوة نحو العدالة. يجب محاسبة من يرتكبون مثل هذه الفظائع".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمها النهائي بقضية اغتيال الحريري بعد 15 عاما على الجريمة، وأدانت سليم عياش بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بقتل الحريري و21 آخرين، كما برأت حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وأكدت المحكمة أن لا دليل بأن قيادة "حزب الله" كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا.