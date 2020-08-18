كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بوجدانوف وحسين الشيخ يبحثان آفاق تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، آفاق تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وتطرق الجانبان، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، إلى الأسس القانونية الدولية المتعارف عليها لتسوية الصراع، بما في ذلك مبدأ حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية" تعيشان معا بسلام وأمن داخل حدود عام 1967، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وشدد الجانبان، على "ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وفي سياق منفصل، أعرب نائب وزير الخارجية بوغدانوف، عن تعازيه الحارة للوزير حسين الشيخ بالوفاة المأساوية لشقيقه خليل.