كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ريابكوف: واشنطن مهتمة بمشاركة الصين في محادثات حول الاستقرار الاستراتيجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة ما زالت مهتمة بمشاركة الصين في المحادثات المزمع إجراؤها حول الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

وقال ريابكوف، في أعقاب الجولة الأخيرة من المشاورات الروسية الأمريكية الجارية في فيينا حول الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة، إن موقف روسيا الداعي إلى ضرورة مشاركة فرنسا وبريطانيا في المحادثات المستقبلية حول الحد من التسلح لم يتغير هو أيضا.

وأوضح الدبلوماسي الروسي قائلا: "من البديهي أنه إذا تحدثنا عن فرض قيود جديدة في مجال الأسلحة النووية والاستقرار الاستراتيجي، فسيكون من الصعوبة بمكان علينا التوصل إلى اتفاقات ما في هذه العملية بدون مشاركة حلفاء الولايات المتحدة. ولم يتغير هذا الوضع إلى حد الآن".