كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "رويترز": "ترامب" يعتزم مناقشة الوضع في بيلاروسيا مع موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أنه يعتزم مناقشة الوضع في بيلاروسيا، مع الجانب الروسي.

وأضافت الوكالة، أن ترامب يعتقد أنه "لا توجد ديمقراطية كافية" في بيلاروسيا.

جدير بالذكر، أن وسائل إعلام أمريكية أعلنت، يوم الأثنين، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كادت تصطدم بطائرة صغيرة بدون طيار بالقرب من المطار فى واشنطن.

وقالت مصادر مطلعة، إن الجهاز الملون بالأصفر والأسود، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير في تمام الساعة 05:54 مساءً بالتوقيت المحلي. وفقا لوكالة "بلومبيرج" .