كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب أفكار قطر المتطرفة.. تحذيرات من استخدام موقع ted الإلكتروني العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر نشطاء، من استخدام موقع ted الإلكتروني العربي، بعد محاولة قطر السيطرة عليه لبث سمومها وأفكارها المتطرفة.

وأصدرت مؤسسة قطر، بيانًا ذكرت فيه أنه من خلال شراكة مؤسسة قطر وتيد سيخصص مؤتمر تيد منصة رقمية تحتوي على مكتبة غنية بموضوعات تهم العالم الناطق بالعربية وتتضمن المحتوى الخاص بهذه المبادرة، كما ستضم المكتبة محتوى مؤتمر تيد الأصلي، والمترجم، ومقالات المدونة، إضافة إلى فيديوهات ودروس تيد- إيد، وغيرها من المحتويات ذات الصلة.

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ويذكر أنه من المقرر أن يستمر تأثير مبادرة (TED بالعربي) بعد انتهاء فترة الشراكة بين كل من مؤسسة قطر وتيد من خلال الموقع الإلكتروني لـ(TED بالعربي) الذي سيكون متوفرا ومتاحا عبر شبكة الإنترنت.