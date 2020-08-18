كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خبراء يؤكدون سيطرة قطر على موقع TED"العربي" لنشر أفكارها المتطرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خبراء، سيطرة دولة قطر على موقع TED"العربي"، واحد من أكبر المواقع التى تطرح الآراء والأفكار.

وقال الخبراء، إن قطر تحاول تبث الأفكار المسمومة والمتطرفة في الشباب العربى، وذلك بعد الشراكة القطرية مع النسخة العربية للموقع.

وحذ الخبراء، من خطورة استخدام موقع TED النسخة العربية بوضعها الحالى بعد دخول قطر في الشراكة، حيث من المفترض أن يكون الموقع دون توجه أو رأى يحمل وجهة نظر معينة، أما مع دخول قطر فهو أصبح يمتلك توجهات فكرية لدولة داعمة للإرهاب.

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وكان بيان صادر عن مؤسسة قطر، ذكر أنه من خلال شراكة مؤسسة قطر وتيد سيخصص مؤتمر تيد منصة رقمية تحتوي على مكتبة غنية بموضوعات تهم العالم الناطق بالعربية وتتضمن المحتوى الخاص بهذه المبادرة، كما ستضم المكتبة محتوى مؤتمر تيد الأصلي، والمترجم، ومقالات المدونة، إضافة إلى فيديوهات ودروس تيد- إيد، وغيرها من المحتويات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يستمر تأثير مبادرة (TED بالعربي) بعد انتهاء فترة الشراكة بين كل من مؤسسة قطر وتيد من خلال الموقع الإلكتروني لـ(TED بالعربي) الذي سيكون متوفرا ومتاحا عبر شبكة الإنترنت.