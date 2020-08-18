فريق سريع وادي زم يطالب بتأجيل مباراته أمام المغرب التطواني

بلال نوالي- صحافي متدرب

في ظل تفشي وباء كورونا وسط الأندية المغربية، يستمر الارتباك داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في برمجة مباريات البطولة الوطنية، بحسب المتتبعين.

وصدر اليوم قرار تأجيل مباراة الوداد البيضاوي ورجاء بني ملال لموعد لاحق استجابة لطلب رجاء بني ملال، الذي راسل العصبة الإحترافية مستحضرا عدد المصابين في صفوفه بفيروس كورونا، والذين بلغ عددهم 14 فردا.

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وبدوره، طالب فريق سريع وادي زم، بتأجيل مباراته أمام المغرب التطواني التي من المنتظر إجراءها يوم غد الأربعاء، مبررا ذالك بدخول الفريق في فترة حجر صحي، بعد إصابة عنصرين داخل الفريق، الذي تم الكشف عنهم الخميس المنصرم.

وأكد نور الدين الهاشمي المدير العام لفريق سريع وادي، زم في تصريح لموقع “اليوم 24″، أنه يستحيل إجراء المباراة والفريق لم يتدرب حتى الآن، مشيرا إلى أن الفريق كان قد دخل في فترة حجر صحي منذ يوم الخميس، ولم يتوصل بنتائج تحاليل الكشف عن وباء كورونا، التي خضع لها الفريق حتى يوم الاثنين الماضي، والتي جاءت سلبية حسب ما أكده المدير العام للفريق.

هذا ويتشبت فريق سريع وادي زم، بتأجيل مباراته أمام المغرب التطواني، في مراسلته للجامعة والعصبة الاحترافية، وفق ماصرح به نورالدين الهشامي المدير العام لفريق سريع وادي زم.