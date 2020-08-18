بطلة “طوندونس” مع حسن الفد تعود بفيلم تلفزي

بعد أن اكتشفها الجمهور العريض في سلسلة “طوندونس” رفقة الكوميدي، حسن الفد، في رمضان الماضي، ستعود الممثلة مونية لميكمل إلى شاشة التلفاز بعمل تلفزي عبارة عن فيلم بعنوان “داير البوز”.
وانتهت مونية لمكيمل، أخيرا، من تصوير الشريط التلفزي، الذي يشرف على إخراجه المخرج الشاب علاء الدين الجم، لصالح قناة “إم بي سي 5”.
ويشارك في بطولة الفيلم التلفزي “داير البوز”، إلى جانب مونية لمكيمل، كل من عبد الإله رشيد، ومهدي فولان.
وحققت مونية لميكمل بعض الجوائز في المسرح، قبل انتقالها إلى التلفزة، حيث توجت أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الوطني للشباب، وأفضل ممثلة عربية في الكويت.
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