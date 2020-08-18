“قصتي مع كورونا”.. مصاب متعاف يحكي تفاصيل إصابته وطرق العلاج الناجعة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

لم يكن محمد العربي مزوز، يعتقد يوما أن فيروس كورونا المستجد سيتسلل إلى جسمه في غفلة منه، بعدما كان يتخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للوقاية من الفيروس التاجي.

ويحكي مزوز تفاصيل رحلته مع مرض “كوفيد-19″، إذ إنه دخل إلى التراب المغربي عبر آخر طائرة، قبل اتخاذ قرار إغلاق الحدود من طرف السلطات المغربية.

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مزوز، في بداية ظهور الأعراض عليه، كان يشعر بتعب شديد، وارتفاع في درجات الحرارة، تلاها إسهال، وفقدان حاستي الشم، والذوق، قبل أن تؤكد التحاليل المخبرية إصابته بالجائحة.

وأكد مزوز أن البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة ساهم في تسريع عملية شفائه من الوباء، وعودته إلى حياته الطبيعية.