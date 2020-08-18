شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنرال روسي في انفجار عبوة ناسفة في سوريا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 قتل جنرال روسي وأصيب عسكريان الثلاثاء في انفجار "عبوة ناسفة محلية الصنع" لدى عبور آليتهم قرب دير الزور في شرق سوريا، وفق ما افادت وكالات الأنباء الروسية.

وذكرت الوكالات نقلا عن بيان لوزارة الدفاع الروسية "في 18 اغسطس، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع فيما كانت قافلة روسية عائدة بعد نشاط إنساني على بعد 15 كلم من مدينة دير الزور"، مضيفة أن جنرالا اصيب بالانفجار قضى "خلال عملية نقله".

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