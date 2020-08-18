شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، تمت وفقا للقانون الدولي وبقواعد محدده، حيث يحق لمصر أن تنقب عن ثرواتها الطبيعية الخالصة، وتؤكد بأنه لا يحق لأي دولة أن تنقب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية.
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