شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يوافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين مصر واليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.

وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، تمت وفقا للقانون الدولي وبقواعد محدده، حيث يحق لمصر أن تنقب عن ثرواتها الطبيعية الخالصة، وتؤكد بأنه لا يحق لأي دولة أن تنقب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية.