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حليفه السابق.. رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الدفاع 

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استبدل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء وزير الدفاع ليما ميجيرسا، حليفه السابق، في إطار تغيير يسبق الانتخابات المقررة العام المقبل بالبلد المنقسم بشدة.

وقال مكتب آبي على‭ ‬تويتر إن كنيا ياديتا رئيس الأمن السابق في منطقة اوروميا عين بدلا من ليما. كما تم استبدال تسعة مسؤولين كبار من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.

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