شكرا لقرائتكم خبر عن حليفه السابق.. رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الدفاع والان نبدء بالتفاصيل
وقال مكتب آبي على تويتر إن كنيا ياديتا رئيس الأمن السابق في منطقة اوروميا عين بدلا من ليما. كما تم استبدال تسعة مسؤولين كبار من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.
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