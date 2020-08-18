شكرا لقرائتكم خبر عن حليفه السابق.. رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

استبدل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء وزير الدفاع ليما ميجيرسا، حليفه السابق، في إطار تغيير يسبق الانتخابات المقررة العام المقبل بالبلد المنقسم بشدة.

وقال مكتب آبي على‭ ‬تويتر إن كنيا ياديتا رئيس الأمن السابق في منطقة اوروميا عين بدلا من ليما. كما تم استبدال تسعة مسؤولين كبار من بينهم المدعي العام ونائبه ووزير التعدين.