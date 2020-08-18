شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاتها بـ 114 عاما.. ترامب يعفو عن ناشطة حقوقية والان نبدء بالتفاصيل
وذكر ترامب "في وقت لاحق اليوم سأوقع عفوا كاملا وتاما عن سوزان بي أنتوني. لم يتم العفو عنها من قبل. لماذا استغرق الأمر هذا الوقت الطويل؟".
وكانت أنتوني إحدى أبرز قيادات حركة حق المرأة في التصويت، بحسب الموقع الإلكتروني للمتحف الوطني لتاريخ المرأة. وكانت أيضا مناصرة للاعتدال وإلغاء العبودية وحقوق العمل والتوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل.
وأثار اعتقالها في نيويورك عام 1872، عندما حوكمت وتم تغريمها 100 دولار، الانتباه على المستوى الوطني إلى حركة حقوق المرأة.
وتوفيت أنتوني عام 1906، قبل 14 عاما من حصول المرأة على حق التصويت في أمريكا لدى التصديق على التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة عام .1920
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