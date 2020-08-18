- 1/2
- 2/2
اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 4576 اصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 2895 مصاباً من الفايروس.
بغداد/ الرصافة 345
بغداد/ الكرخ 210
مدينة الطب 90
النجف الأشرف 181
السليمانية 93
أربيل 124
دهوك 66
كربلاء 236
كركوك 142
ديالى 108
واسط 224
البصرة 363
ميسان 133
بابل 132
الديوانية 89
ذي قار 112
الأنبار 68
نينوى 133
صلاح الدين 46
وأضاف أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4576 حالة، وكما يلي:
بغداد الكرخ 861
مدينة الطب 104
النجف 199
السليمانية 251
أربيل 214
دهوك 153
كربلاء 235
كركوك 140
ديالى 147
واسط 287
البصرة 498
ميسان 186
بابل 135
الديوانية 123
ذي قار 153
الأنبار 145
المثنى 182
نينوى 104
صلاح الدين 36
ولفت البيان الى أن "الوفيات 82 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 6
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 1
النجف 2
السليمانية 15
أربيل 11
كربلاء 5
كركوك 6
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 6
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 4
نينوى 4
صلاح الدين 1
وتابع بيان الوزارة أن "مجموع الشفاء: 131840 (نسبة الشفاء 71.4 %)، ومجموع الاصابات: 184709، والراقدين الكلي: 46833، والراقدين في العناية المركزة: 574، ومجموع الوفيات: 6036".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 4576 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2895 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.