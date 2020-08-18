العراق يسجل 4576 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2895 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 4576 اصابة جديدة بكورونا، مؤكدة شفاء 2895 مصاباً من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الوزارة سجلت هذا اليوم (2895) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 345

بغداد/ الكرخ 210

مدينة الطب 90

النجف الأشرف 181

السليمانية 93

أربيل 124

دهوك 66

كربلاء 236

كركوك 142

ديالى 108

واسط 224

البصرة 363

ميسان 133

بابل 132

الديوانية 89

ذي قار 112

الأنبار 68

نينوى 133

صلاح الدين 46

وأضاف أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4576 حالة، وكما يلي:

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