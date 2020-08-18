انت الان تتابع خبير: طفرة في فيروس كورونا تجعله أكثر عدوى لكن أقل فتكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قال طبيب أمراض معدية بارز إن فيروس كورونا المستجد شهد تحورا يزداد شيوعا في أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا، وإن هذا التحور يجعله أكثر عدوى لكن أقل فتكا.

وقال بول تامبيا، وهو استشاري كبير في جامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المنتخب للجمعية الدولية للأمراض المعدية، إن الدلائل تشير إلى أن انتشار طفرة (دي614جي) في أجزاء من العالم تزامن مع انخفاض معدلات الوفاة، مما يوحي بأن هذا التحور أقل فتكا.

وأضاف في حديث لرويترز "ربما كان وجود فيروس أكثر عدوى لكن أقل فتكا شيئا جيدا."

وقال إن أغلب الفيروسات تصبح في العادة أقل فتكا لدى تحورها.

ومضى قائلا "من مصلحة الفيروس أن يُعدي المزيد من الناس لا أن يقتلهم، لأن الفيروس يعتمد على العائل في حصوله على الغذاء والمأوى".

Advertisements

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العلماء اكتشفوا هذه الطفرة في فبراير شباط مع انتشارها في أوروبا والأمريكتين. وقالت أيضا إنه ما من دليل على أن التحور أدى إلى مرض أكثر خطورة.

ويوم الأحد، ناشد المدير العام لوزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله الجماهير توخي قدر أكبر من الحذر بعدما رصدت السلطات في الآونة الأخيرة ما تعتقد أنه طفرة (دي614جي).

وقال سيباستيان مورير-ستروه من وكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث في سنغافورة إن هذا التحور تم رصده في سنغافورة أيضا لكن تدابير الاحتواء منعت انتشاره على نحو كبير.

وقال نور هشام إن عدوى سلالة (دي614جي) التي تم رصدها في ماليزيا تزيد عشر مرات عما كان عليه الأمر قبل التحور، وإن اللقاحات الجاري تطويرها حاليا قد لا تكون فعالة مع هذه الطفرة.

لكن تامبيا ومورير-ستروه قالا إن مثل هذه الطفرات لن تُغير الفيروس على الأرجح بالقدر الذي يجعل اللقاحات المحتملة أقل فاعلية.