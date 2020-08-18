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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس عن بُعد من بلدانهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قررت وزارة التعليم السعودية السماح للمعلمين والمعلمات الأجانب الذين لم تسمح لهم الظروف بالعودة إلى المملكة بتقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسية عن بُعد من بلدانهم بسبب استمرار فيروس كورونا.
وأصدر نائب وزير التعليم، عبدالرحمن العاصمي توجيهاً بأن تُمكن المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المعلمين والمعلمات الأجانب من استخدام منصاتها الإلكترونية لتقديم هذه الدروس والأنشطة للطلاب.
وشملت توجيهات نائب الوزير، طبقا لصحيفة "المدينة اونلاين" اليوم الثلاثاء أن يقوم مديرو الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالإشراف ومتابعة أداء المعلمين والمعلمات وأن تتولى مكاتب التعليم الأهلي تقييم الوضع ورفع تقارير بها إلى وكالة التعليم العام الأهلي.
وتؤكد الخطوط الجوية السعودية أن الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر.
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