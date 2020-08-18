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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطان عمان يعين وزيراً للخارجية وآخر للمالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال التلفزيون الرسمي العماني إن السلطنة عينت اليوم الثلاثاء وزيراً للشؤون الخارجية وآخر للمالية، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، وذلك في إعادة هيكلة واسعة للحكومة.
ويحتفظ السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى السلطة في أعقاب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي جلس على العرش طيلة نصف قرن، بمناصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد القوات المسلحة.
وكان لسلطنة عمان من قبل وزير مسؤول عن الشؤون المالية وآخر مسؤول عن الشؤون الخارجية، لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.
وفي سلسلة من المراسيم لإعادة هيكلة الحكومة، أصبح بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية، وأصبح سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية، وتولى تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئاسة البنك المركزي، كما حلت المراسيم ودمجت هيئات حكومية في وزارات جديدة، وأعادت تسمية كيانات وتعريف المهام.
وقال السلطان هيثم هذا العام إن "الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد".
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