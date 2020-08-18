شكرا لقرائتكم مقتل ضابط روسي برتبة لواء وإصابة 3 عسكريين في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 4 عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين في انفجار قنبلة في سوريا يوم الخميس، حيث وصفت الوزارة الضباط الضحايا بأنهم "مستشارون عسكريون".

وكان العسكريون برفقة رتل عسكري سوري حين وقع تفجير عن بعد أدى إلى تدمير مركبتهم، بحسب الوزارة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

قوات شرطة عسكرية روسية في سوريا

وتفيد تقارير بأن الرتل العسكري كان متجها إلى حمص من قاعدة تياس الجوية القريبة من مدينة تدمر.

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وتقدم روسيا دعما عسكريا لحكومة الرئيس بشار الأسد منذ عام 2015، حيث بلغ عدد العكسريين الروس الذين قتلوا حتى الآن في سوريا 27.

وساعد التدخل الروسي قوات الحكومة السورية على استعادة السيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الروسية في يناير/ كانون الثاني الماضي عن البدء في تقليص قواتها في سوريا وسحب مقاتلات لها وحاملة طائرات من المنطقة. وجاء ذلك بعد أيام من إعلان هدنة بوساطة روسية وتركية في جميع أنحاء سوريا.