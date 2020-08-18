شكرا لقرائتكم بيتزا هت تقرر إغلاق 300 فرع في هذا البلد بسبب الإفلاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستغلق بيتزا هت ما يصل إلى 300 موقع كجزء من صفقة بين سلسلة Yum Brands وأكبر شركة امتياز لها في الولايات المتحدة الأميركية "إن بي سي إنترناشونال"..

كما ستعرض NPC مواقعها المتبقية البالغ عددها 927 بيتزا للبيع.

صاحب الامتياز ، الذي يدير أيضًا ما يقرب من 400 مطعم من مطاعم Wendy، قدم طلبًا للحماية من الدائنين ضمن الفصل 11 من الإفلاس في أوائل يوليو الماضي بعد معاناته من عبء ديونه البالغة حوالي مليار دولار.

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"في حال نفذت شركة NPC بيعًا لأعمال بيتزا هت، سيكون تركيز بيتزا هت على ضمان أن تجلب الملكية الجديدة للمطاعم بيتزا التابعة لشركة NPC هيكل رأس مال قويًا وميزانية عمومية جيدة والتزامًا بالتميز التشغيلي والمحافظة على النمو" بحسب بيان لمتحدث باسم بيتزا هت لشبكة CNBC.

تمثل مواقع بيتزا هت البالغ عددها 1.227 التابعة لشركة NPC خمس إجمالي السلسة في أميركا.

في السنوات الأخيرة ، ابتعدت سلسلة بيتزا هت عن سمعتها كمطعم لتناول الطعام وسعت إلى جذب المزيد من الانتباه عبر توصيلها وتناولها في الخارج، وهو التغيير الذي سرعه انتشار فيروس كورونا.

سجلت بيتزا هت أعلى متوسط أسبوعي لمبيعاتها في السنوات الثماني الماضية خلال شهر مايو الماضي.