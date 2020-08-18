شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بإنشاء جامعات أهلية وخاصة.. "الملك سلمان" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية عدداً من القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية والخاصة. وتضمنت القرارات إنشاء الجامعات الأهلية التالية: جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.
وفيما يتعلق بالجامعات الخاصة، كالتالى: جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
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