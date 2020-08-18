شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": نحتاج 20 مليار جنيه للبنية التحتية لكى تكون شوارعنا نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كافة المؤسسات المصرية حكومة وبرلمان تتعامل مع ملف المخلفات الصلبة بشكل مختلف عما سبق، فكانت هناك الدراسات التى أعدت فى هذا الشأن للوصول إلى منظومة متكاملة، لاسيما وأن الدراسات والمعلومات السابقة كانت بعيدة عن الأطروحات الإنشائية قصيرة المدى.

وأضاف السجينى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، أننا بحاجة إلى بنية تحتية لكى تكون شوارع مصر نظيفة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، وفقا لما انتهت إليه الدراسات التى قامت بها المكاتب الاستشارية والوزارات المعنية، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه سنويا مصاريف تشغيل، وما يتم توفيرة من هذه المبالغ 900 مليون جنيه تقريبا، فكيف تتحقق هذه الفجوة.

وتابع السجينى، قائلا إنه "بمراجعة الرسوم وجدنا أن أغنى أغنياء الشعب اللى قاعد فى الفلل والقصور يقوم بسداد 7 جنيهات فى الشهر ، فكان لنا تدخل مع الحكومة، ورفضنا رفع الرسوم المقرر للبسطاء بحيث أبقينا على 2 جنيه بدلا من 4 جنيهات كما كان مقترح وقمنا بإصلاحات هيكلية".

وطالب السجينى، الحكومة أثناء إعداد اللائحة التنفيذية أن يكون هناك تدرجا فى التنفيذ، فيما علقت النائبة شيرين فراج، بقولها: "الحكومة بتدور على فلوس، فى حين أنها لو أدرات منظومة المخلفات صح هتقدر تدخل لها 75 مليار جنيه".