شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تناقش مطالب فتح المساجد لصلاة الجمعة..وتنتقد غياب 3 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت لجنة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لبحث مطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة،

وغاب عن الاجتماع ، وزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية ، الأمر الذى تسبب في استياء وغضب بين أعضاء اللجنة، فيما حضر الاجتماع كلا من: جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتورة هناء أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بوزارة الصحة، وكرار محمد ، ممثل وزارة التنمية المحلية، والدكتور صبري علي مدير عام بوزارة الأوقاف، والدكتور أيمن علي أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف.

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وقال رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد، إن اللجنة تقدمت بطلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لدعوة وزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، لحضور اجتماع في اللجنة لبحث ودراسة التلبية العاجلة لمطالب المواطنين بفتح المساجد لصلاة الجمعة، ورئيس المجلس والأمين العام وافقوا علي الدعوة وانعقاد اللجنة علي الفور لأن ذلك مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب برلمان ، مضيفا : "مع احترامي لمن حضروا من ممثلي الوزارات المعنية ، لكن كان يجب حضور الوزراء المدعوين، ليقولوا ويوضحوا الأمر للشعب، إذا كان إيجابيا أو سلبيا مع بيان الأسباب والمبررات".