من جديد.. إيلي تطلب الصفح من والدها الستاتي

عادت مغنية الراب الشابة “إيلي”، إلى دعوة والدها الفنان، عبد العزيز الستاتي، إلى الصلح، بعد سنوات من القطيعة ونكرانها لعلاقة القرابة بينهما سابقا.

ونشرت إلهام العرباوي، الشهيرة بلقب “بنت الستاتي”، صورة قديمة مع والدها، التقطت في طفولتها، موجهة كلامها إليه، وقالت: “تعال، ابتسم وتمنى لي حظا سعيدا”.

وسبق أن عبرت بنت الستاتي في خرجات إعلامية عديدة، عن أمنيتها في الصلح مع والدها، وعودة علاقتهما كأي أب، وابنته.

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وأنكر الستاتي مرات عدة إلهام، وصرح أنها ليست ابنته، نتيجة عدم رضاه عن الطريق، الذي سلكته في حياتها الشخصية، والذي تسبب في دخولها عالم الراب.

واكتسبت إلهام الشهرة منذ أول أغنية أصدرتها، كونها ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، وكانت في علاقة مع مغني الراب حليوة في فترة سطوع نجمه.