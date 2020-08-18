أمام الوضع الوبائي المقلق في مراكش.. لجنة وزارية في المدينة للوقوف على الوضع الصحي بها

أمام الوضع الوبائي المقلق في مدينة مراكش؛ من المرتقب، أن تحل اليوم الثلاثاء لجنة وزارية في المدينة للوقوف على الوضع الصحي بها.

وقال عبد السلام سكوري، نائب عمدة مراكش، في تدوينة على “فايسبوك” إن الأخير تواصل مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وتتقرر أن تحل لجنة وزارية بمراكش للوقوف على الوضع الصحي بها.

ونظم نظمت الأطر الصحية، الاثنين، وقفة احتجاجية، تنديدا بما نعته المحتجون بـ”سوء التسيير والتدبير”، وذلك بمستشفى ابن زهر المعروف لدى المراكشيين بالمامونية، والذي خصص منذ بداية الجائحة لمرضى “كوفيد ـ 19″،

وعبرت الأطر الصحية المحتجة عن غضبها من ما أسموه “العشوائية في التسيير والتدبير، وتتبع المرضى والتكفل وإيوائهم منذ بداية الجائحة، والنقص الحاد في المعدات الطبية، انعدام المواد الحيوية كالأوكسجين، وانعدام وسائل الحماية للأطر الصحية”.

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وتسربت مجموعة من التسجيلات الصوتية من طرف الاطر الصحية، “تشكو الوضع الكارثي الذي آل إليه الوضع بالمستشفى المامونية”.

إلى ذلك، طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوضع خطة استعجالية تشرك جميع الفاعلين في قطاع الصحة، وتشكيل خلية أزمة قارة للتعاطي محليا مع الجائحة.

ودعت الجمعية المذكورة، إلى تخفيف الضغط على مستشفى ابن زهر مع تأهيله وتزويده بالأطر الصحية الكافية وتقوية مختبره للقيام بمهامه، وتخصيص مستشفى ابن طفيل والعسكري لعلاج المصابين بـ”كوفيد”، وتشكيل فريق المتابعة والتكفل بمصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما طالبت بـ”الإسراع بفتح مستشفى المحاميد، ومستشفى سيدي يوسف بن علي للتكفل بالمصابين..”.

وسجلت جهة مراكش آسفي 189 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم أمس، من بينها 99 حالة بمراكش.