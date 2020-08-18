بعد عساف.. ترشيح فنان عربي آخر للقب الأوسم في العالم

دخل الفنان الأردني ليث أبو جودة، إلى قائمة المنافسين على لقب الأجمل في العالم لسنة 2020، والتي ينظمها موقع tccandler الأمريكي.

وأعلن tccandler، اليوم الثلاثاء، ترشيح نجم ستار أكاديمي ليث أبو جودة، ترشيحه ضمن قائمة 100 أفضل وجه لسنة 2020.

وسبق أن أُعلن عن اسم عربي واحد في الترشيحات نفسها لعام 2020، وهو خريج برنامج عرب أيدل، محمد عساف، علما أنه تنافس في المسابقة ذاتها، في الأعوام الأخيرة.

وينافس أبو جودة، وعساف نجوم العالم على اللقب، من بينهم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والممثل ليوناردو ديكابريو، ونجم كرةو القدم، سابقا، ديفيد بيكهام، وعدد من النجوم من مختلف الجنسيات، والمجالات.

ولا يزال الإعلان عن الترشيحات مستمرا، في حين ستعلن نتائج المسابقة، في أواخر شهر نونبر المقبل.