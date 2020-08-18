يستعد الفنان عبد الله فركوس لتصوير فيلم تلفزي جديد، يعرض على القناة الأولى، ويحمل عنوان “مولات الورد”.
وتشارك في بطولة الفيلم التلفزي، إلى جانب فركوس، الممثلة جميلة الهوني، لتجسيد قصة رجل يتخذ سبلا غير قانونية في عمله، من أجل كسب مدخول إضافي، وهو ما يعرضه للطرد، ويجعل زوجته تتكلف بإعالة أسرتهما.
وسبق أن شارك فركوس، وجميلة الهوني، في أعمال سابقة، منها السلسلة الرمضانية “حي البهجة”.
ويرتقب أن يخرج عبد الله فركوس فيلما تلفزيا آخر لصالح القناة الثانية، لم يحدد تاريخ بداية تصويره بعد.
وكان آخر ظهور تلفزي لفركوس، مشاركته في سلسلة “بابا تكونكطا”، التي عرضت، يوميا، على القناة الثانية في النصف الثاني من شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر فركوس يقدم للجمهور فيلما تلفزيا جديدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.