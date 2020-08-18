فركوس يقدم للجمهور فيلما تلفزيا جديدا

يستعد الفنان عبد الله فركوس لتصوير فيلم تلفزي جديد، يعرض على القناة الأولى، ويحمل عنوان “مولات الورد”.

وتشارك في بطولة الفيلم التلفزي، إلى جانب فركوس، الممثلة جميلة الهوني، لتجسيد قصة رجل يتخذ سبلا غير قانونية في عمله، من أجل كسب مدخول إضافي، وهو ما يعرضه للطرد، ويجعل زوجته تتكلف بإعالة أسرتهما.

وسبق أن شارك فركوس، وجميلة الهوني، في أعمال سابقة، منها السلسلة الرمضانية “حي البهجة”.

ويرتقب أن يخرج عبد الله فركوس فيلما تلفزيا آخر لصالح القناة الثانية، لم يحدد تاريخ بداية تصويره بعد.

وكان آخر ظهور تلفزي لفركوس، مشاركته في سلسلة “بابا تكونكطا”، التي عرضت، يوميا، على القناة الثانية في النصف الثاني من شهر رمضان.