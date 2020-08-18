عاجل…المحكمة الخاصة في لبنان تدين عضو حزب الله سليم عياش في قضية اغتيال رفيق الحريري

أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، العضو في حزب الله اللبناني سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.

وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي: “تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى اليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري”.

في يوم النطق بالحكم، بعد 15 سنة من اغتياله، قالت المحكمة الدولية، الخاصة في لبنان، اليوم الثلاثاء، قبل حكمها على المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، عام 2005، إن عملية الاغتيال استخدم فيها أكثر من طنين من المتفجرات.

Advertisements