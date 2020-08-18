إبطن: مقتل شخص في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص يبلغ من العمر 47 عاما من سكان عرب الخوالد، متأثرا بجراحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية إبطن، اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر طبي، بأن "مصابا بإطلاق نار وصل بواسطة سيارة إلى مفرق الياغور قرب مدينة حيفا، وهو يعاني من جراح وصفت بأنها حرجة".

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.