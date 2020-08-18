إصدار مذكرة توقيف بحقّ مدير استثمار مرفأ بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق مدير استثمار المرفأ، حسن قريطم، ضمن التحقيقات في "جريمة" انفجار الرابع من آب/ أغسطس الجاري.

وجاءت المذكرة سندا لمواد الادعاء بعد جلسة استجواب دامت قرابة 4 ساعات، في حضور الوكيل القانوني لقريطم، المحامي، صخر الهاشم، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأرجأ صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق، شفيق مرعي، بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية.

وتستأنف التحقيقات، غدا الأربعاء، مع باقي الموقوفين، وعددهم 21 بشأن انفجار المرفأ.

وأصدر صوان يوم الإثنين الماضي، مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك، بدري ضاهر.

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وفي 13 آب/ أغسطس الجاري، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني، على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، محققا عدليا في "جريمة" انفجار المرفأ.

وخلّف انفجار المرفأ 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة، حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 آب/ أغسطس الجاري، بعد أن حلت، منذ 11 شباط/ فبراير الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ومنذ الانفجار، شهد لبنان احتجاجات تتهم السلطة الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة، وتطالب باستقالة كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، برئاسة نبيه بري.