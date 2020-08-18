شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري : العدالة بحق قتلة الحريري سيتم تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل
- زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن إنتهى
- لا تنازل عن حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت .
قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق في تصريحات -نقلتها فضائية العربية- بعد قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري وإعلانها إدانه سليم عياش العضو بحزب الله وتبرئة 3 آخرين : المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت مطلبا شعبيا ، ونقبل بحكمها وأننا لا نساوم على دم الحريري أو دماء الضحايا ، العدالة بحق قتلة الحريري سيتم تنفيذها ونريد القصاص العادل من القتله
وأكد سعد الحريري على أن زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن إنتهى ، مشيرا أنه " لا تنازل عن حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت .
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