شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري : العدالة بحق قتلة الحريري سيتم تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت مطلبا شعبيا

- زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن إنتهى

- لا تنازل عن حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت .

قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق في تصريحات -نقلتها فضائية العربية- بعد قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري وإعلانها إدانه سليم عياش العضو بحزب الله وتبرئة 3 آخرين : المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كانت مطلبا شعبيا ، ونقبل بحكمها وأننا لا نساوم على دم الحريري أو دماء الضحايا ، العدالة بحق قتلة الحريري سيتم تنفيذها ونريد القصاص العادل من القتله

وأكد سعد الحريري على أن زمن ارتكاب الجرائم السياسية دون ثمن إنتهى ، مشيرا أنه " لا تنازل عن حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت .