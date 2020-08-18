شكرا لقرائتكم خبر عن "الحريري" ينفي تصريحات نسبت له حول "محكمة اغتيال والده" والان نبدء بالتفاصيل

نفي المكتب الإعلامي لسعد الحريري- حسب ما نقلته العربية - ما نسب إليه من تصريحات بشأن المحكمة الدولية. وكانت تصريحات قد نسبت للحريري حول اجراءات المحاكم للمتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري وتحدثت عن المتهمين وضرورة تسليمهم، وثقة الحريري في أن الحكم سيكون انتصار للعدالة.

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